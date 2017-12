19 / 42

En B1913 spiller rammer ikke helt bolden i denne ombæring. Heldigvis var det uden knopper. En stor ros til drengene for ikke at kaste sig om på gulvet ved hvert påskud til at gøre det. Altså - ligesom deres idoler. De voksne mænd, der knap tåler, at en sommerfugl lander på den ene af skuldrene. Foto: Kristian Isaksen