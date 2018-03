Havnekunst

Site/Silo er installationskunst på havnen - nærmere bestemt Siloøen. Her kan nysgerrige gæster bevæge sig rundt midt i værkernes kulisse helt uden at vide det. For nogle af installationerne gemmer sig bedre end andre. Kig og åbn dit sind.

Hvis ikke for at få den type gåsehud, som fremkommer når historiens ærefrygtige vingesus, kildrer ned langs ryggen, så i det mindste fordi Siloøen i disse dage er spækket med kunst.

Der er nemlig en særlig ro over disse gamle, forfaldne bygninger, som står her, hvor elementerne har det med at rase allervoldsomst. Hvor der engang var så heftig aktivitet fra maskiner og havnearbejdere.

Havnen: Man skal faktisk altid gøre sig selv den tjeneste på et eller andet frit tidspunkt at bevæge sig ud på havnen til de yderpunkter, som lægger sig op af vandet.

- Værkerne vil vokse ud af bygningerne og mutere bygningerne som nye og legende bygningsdele. De vil gemme sig i en kælderskakt eller kunne opdages ved et kig gennem et udtjent vindue. Værkerne vil bevæge sig inden for kategorierne billedkunst og collage, lysinstallation og multimedie samt objekt og skulptur.

Sådan skriver arrangørerne i en pressemeddelelse. Og det er sandt. Man skal kigge en ekstra gang for at få øje på den - kunsten.

De billeder, som er her på siden, er ikke et udtryk for, at vi tilbageholder noget af det, vi fandt, for at I læsere på egen hånd kan udforske området omkring Gl. Havnekaj og Englandskaj.

Nej, vi havde simpelthen bøvl med at lokalisere installationerne. Det er faktisk det fede ved udstillingen, der er skabt af syv lokale kunstnere.

Man bliver nødt til at lede. Både tæt på og langtfra.

For pludselig flyver en hvid haj henover hovedet på den nysgerrige havnevandrer. Lige som man tænkte, at man da vist var enten blind eller simpelthen manglede fundamental finesse for at gennemskue, hvad der er kunst - og hvad der ikke er.

Men når både sind og øjne er indstillede, begynder værkerne efterhånden at pible frem.

Tag selv en tur på havnen og kig efter det uventede.

Der er tid nok. Festivalen løber helt til 9. maj.