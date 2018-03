Slagterpriser

Det blev til en 2.-plads for René Langholm, da Danmarks bedste leverpostej skulle kåres i Herning. Blot en stemme afgjorde udfaldet for slagteren, der gerne ville have vundet, men som stadig vendte hjem til Skibhus med masser af fornem hæder.

Skibhus: - Min stemme vil jo ikke rokke ved resultatet. Om René Langholm nogensinde har anvendt denne ansvarsfralæggende frase under et valg beretter historien intet om, men han vil stensikkert aldrig gøre brug af den efter årets Food-expo i Herning. For én eneste stemme afgjorde, hvilken leverpostej der ville trone højest på podiet, når publikum - som også var jury - var gået de fem finalister igennem. “ Jeg har fået guld for leverpostejen, tapas-snackpølsen og flæskesværene. Grill pølserne fik jeg sølv for. Det er fire ud af fem medbragte produkter, der modtager en hæder. Det var langt mere, end jeg havde håbet på og det må da vidne om en vis kvalitet. René Langholm 408-407. Mere knebent bliver det ikke. Et skoleeksempel på, hvad en stemme kan betyde. Og som indledningen antyder, var den ene stemme ikke i Skibhusslagterens favør. - Det er brandærgerligt, men omvendt kan man sige, at vi stadig laver landets næstbedste leverpostej. Men det hjemsøger mig da lidt. At det er så tæt på. Vinderen var helt sikkert virkelig god, men kun én stemme. Ja. Jeg føler, det ligeså godt kunne have været vores, siger René Langholm smilende, men med små tegn på bitterhed i stemmen.

Fik guld alligevel