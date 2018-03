Det er efterhånden nogle uger siden, at gravkøer pløjede sig igennem Storms Cykler på Kochsgade for så bare at efterlade et tomrum. Det samme er sket et par hundrede meter længere mod nord ad Kochsgade, hvor spøgelsestankstationen, der engang husede Esso, led samme skæbne.De sølle efterladenskaber på sidstnævnte adresse har dog i en rum tid undret forbipasserende med sin langstrakte ruin-eksistens. For kønt var det vitterligt ikke at gå forbi her i de for længst afdampede benzintåger. Til forskel fra forladte fabriksbygninger eller lagerhaller, der bærer på en vis historisk kvalitet og charme, så har denne matrikel i lang tid været decideret uønsket.Men nu hvor de begge endelig er fjernet - hvad sker der så?Der bliver under ingen omstændigheder postet penge i en nedrivning, som ikke også munder ud i en eller anden form for opbygning. Så de to adresser på Kochsgade er naturligvis ingen undtagelse.Hvor Storms cykler engang lå, bliver der bygget 15 ungdomslejligheder, som meget passende bliver naboer til en masse unge naboer i bygningen ved siden af, hvor 55 små lejligheder er klemt sammen.Esso, som også har været en Statoil i øvrigt, vil ligeledes blive beriget med ungdomsboliger. 22 af slagsen. Der er dog lige et par olietanke, der kan skabe lidt bøvl i den proces, men ellers er det en smal sag.Hvornår de i alt 37 ungdomsboliger står færdige, vides endnu ikke.