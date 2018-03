Hygge

Odenses mindste haveforening lever klemt inde imellem flere gader i hjertet af Skibhuskvarteret. Her ved udsigten til de høje havnebygninger kommer man hinanden ved - selv når termometret viser nærmest to-cifrede kuldegrader.

Skibhus: Som et stort omfavnende lagen har sneen lagt sig nænsomt over Sct. Hans Havekoloni. Der er helt roligt. Ingen mærkbare tegn på liv, når blikket panorerer fra den højre side af gang to og over imod venstre, hvor husenes facader stirrer tomt på sine genboer. Det er minus syv grader, så virkeligheden stemmer nu også pænt overens med forventningen om, at der på dage som disse er ligeså menneskeøde, som i centrum af Antarktis. Sct. Hans Haveforening 1933 er året, hvor Odenses mindste havekoloni bliver født.En masse henlagt tømmer på havnen kan kommunen ikke komme af med og en flok havehungrende borgere får lov at tage det kvit og frit.



Der bygges læskure og nyttehaver de førstkommende år, men snart bliver det til små huse.



Hvad der har ligget førhen, er mere uklart, men rundt om i haverne findes ofte lerskår, så nogle gætter på en keramikfabrik.



I dag er der 112 haver fordelt på i alt fire gange. Men så lige pludselig blafrer en hånd i den kolde luft. Den er på en arm, der leder ned til en skulder og ovenpå den lyser et ansigt op i et stort smil. Det er fyldt med varme. En skærende kontrast til det ansigt, den vinkende hånd forsøger at fange opmærksomheden på. Små isperler dannet af kondensen i journalistens skæg, fortæller sit tydelige sprog. - Halløj. Du er på rette vej, formaner kvinden fra Udsigten - navnet på huset i hendes lille revir. “ Jeg kommer hver eneste dag. I al slags vejr. Det gør mange af mine naboer også. Hvis bare folk kan holde varmen, går det nok. Det er skidehyggeligt at kigge ud her ned ad gangen og se det ryge op ad skorstenene. Det syn får man i hvert fald ikke, hvis det er varmt Annette Christiansen

Røg fra skorstenene

Den lille, men driftsikre el-radiator banker varme ud i den rødbrune træhytte. - Ja, den er nødvendig på dage som disse. Ellers er det som en fryser her. Annette Christiansen er forholdsvis ny i havekolonien. To år har hun været en del af oasen, der lige netop har kunnet mase sig ind imellem Egebæksvej, Victoriagade og Windelsvej. - Jeg har ventet i mange år på den her. Jeg havde en kolonihave i Dalum, men det var langt at tage helt derned. Jeg bor oppe ved Rema 1000 på Skibhusvej, så det passede langt bedre. Da den her blev fri, slog jeg til med det samme, siger Annette Christiansen. På trods af, at vejret snarere lægger op til en visit fra isbjørne end fra sanglærker, så skal avisen ikke for hurtigt lade sig smigre over, at Udsigtens ejer tager gæster i audiens denne dag. - Jeg kommer hver eneste dag. I al slags vejr. Det gør mange af mine naboer også. Hvis bare folk kan holde varmen, går det nok. Det er skidehyggeligt at kigge ud her ned ad gangen og se det ryge op ad skorstenene. Det syn får man i hvert fald ikke, hvis det er varmt, siger hun med et smil.

85 års fødselsdag